مياه الشرب بسوهاج تنظم حملات توعوية لرواد المساجد للحفاظ على الشبكات

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف سلسلة ندوات لرواد المساجد عقب صلاة القيام بهدف توعية المشاركين بأهمية تقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من خلال الميادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنظيم لقاءات بعدد من المساجد منها مسجد السلام بمركز المراغة ومسجد محمد متولى الشعراوى ومسجد الحسين بمركز سوهاج ومسجد الـ خلاف بمركز المنشاة ومسجد البصراوى بمركز اخميم ومسجد الصعايدة بمركز دار السلام وذلك لتعريف رواد المساجد بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة واهمية تركيب القطع الموفرة للمياه التى تساهم فى توفر 60% من الاستهلاك وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

