مواعيد وأماكن منافذ المقبلين على الزواج بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، عن تشغيل منافذ المقبلين على الزواج بالفترة المسائية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10.5مساء، لتسهيل وصول الخدمة لجميع المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وعلى جانب أخر تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وانتشارها بدور العبادة، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن تكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارات لخدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم سيستمر طوال شهر رمضان المبارك، بجانب تكثيف عمل الفرق المتحركة القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، مشيداً بجهود الفرق الطبية المتنقلة فى جميع قرى ومدن المحافظة والتى تحرص على أداء الواجب الوطنى نحو جميع المواطنين.



مواعيد وعيادات الكشف على المقبلين على الزواج