مصادرة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية وصواريخ محظور تداولها بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية، 10 ألاف قطعة العاب نارية و صواريخ محظورة تداولها خلال حملات رقابية علي مدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:-

المحضر رقم 1094جنح قسم ثالث ضد صاحب محل بالعاشر من رمضان لحيازته 1500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ.

المحضر رقم 1095جنح قسم ثالث ضد صاحب مكتبه بالعاشر من رمضان لحيازته 8500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ محظور حيازتها وتداولها.

المحضر رقم 1096جنح قسم ثالث ضد "ع .ا .م "صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية.

المحضر رقم 1097جنح قسم ثالث ضد "م .م. ح" صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية.

كما تم إعدام 4 آلاف صاروخ وألعاب نارية مختلفة بحوزة الباعة الجائلين بعد فرارهم هاربين وتم إعدام المضبوطات بطريقة آمنه حفاظاً على حياة المواطنين.





