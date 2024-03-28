مركز المناخ: تقلبات جوية مفاجئة تبدأ بعد ظهر اليوم

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه من المتوقع أن تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس حالة تقلبات جوية مفاجئة من أقصى الساحل الشمالي الغربي وتتجه شرقاً لتشمل "السلوم – سيوه – مطروح – غرب الإسكندرية " ثم الظهير الصحراوي للدلتا "العالمين– الضبعة – برج العرب - النوبارية – وادي النطرون " وممكن أن تصل إلى داخل الدلتا والقاهرة واحتمال شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف".

أضاف فهيم أن هناك امطار من متوسطة إلى غزيرة علي السواحل الشمالية والصحراء الغربية وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وارتفاع قوي في درجات الحرارة حيث تكون ذروة الموجه الحارة تصادم في كتل هوائية باردة غرباً وحارة جافة.

أوضح فهيم أنه من المتوقع نشاط قوي لرياح مثير للرمال والأتربة علي أغلب الانحاء الجمهورية الخميس اخر النهار وليلاً وطوال يوم الجمعة لذلك يرجي من مرضي الجيوب الأنفية الحذر.