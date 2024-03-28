اليوم السابع
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مراقبة الأغذية بالدقهلية تعدم طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الخميس، 28 مارس 2024 02:31 م
مراقبة الأغذية بالدقهلية تعدم طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى حملة تموينية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى،  بشن حملات تفتيشية على 158 منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 114 محضراً، و سحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1081 كيلو من أغذية متنوعة و211 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.







الدقهلية

صحة الدقهلية

أغذية فاسدة

حملات صحية على السلع الغذائية




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