اليوم السابع
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مراسلتنا: أهالى الجنود المحتجزين يجتمعون اليوم لأول مرة مع نتنياهو

الخميس، 28 مارس 2024 11:12 ص
مراسلتنا: أهالى الجنود المحتجزين يجتمعون اليوم لأول مرة مع نتنياهو نتنياهو
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن أنه ولأول مرة سيجتمع أهالى الجنود المحتجزين فى قطاع غزة مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
 







نتنياهو

دولة الاحتلال

الاحتلال

بنيامين نتنياهو




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