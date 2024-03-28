مراسلتنا: أهالى الجنود المحتجزين يجتمعون اليوم لأول مرة مع نتنياهو

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن أنه ولأول مرة سيجتمع أهالى الجنود المحتجزين فى قطاع غزة مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
مراسلتنا: أهالى الجنود المحتجزين يجتمعون اليوم لأول مرة مع نتنياهوالخميس، 28 مارس 2024 11:12 ص
نتنياهو
كتب محمد عبد المجيد
أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن أنه ولأول مرة سيجتمع أهالى الجنود المحتجزين فى قطاع غزة مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن أنه ولأول مرة سيجتمع أهالى الجنود المحتجزين فى قطاع غزة مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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