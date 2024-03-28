مراسلتنا: أهالى الجنود المحتجزين يجتمعون اليوم لأول مرة مع نتنياهو

كتب محمد عبد المجيد

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن أنه ولأول مرة سيجتمع أهالى الجنود المحتجزين فى قطاع غزة مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

