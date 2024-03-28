محافظ كفر الشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على مساحة 8876 م2 بقوة ( 160 ) سريراً، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزيدة بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبى، اليوم بإجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التى تم تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفه واستقبال أول ( 5 ) حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز وباشراف الإستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمى ،وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات

والذى يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm ، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها (أشعة مقطعية - تليفزيونية - عادية - رنين مغناطيسي ) وتم توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذرى، وقسم العلاج الكيماوى مجهز بـ 40 كرسى وبفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذى تم تدريبهم بمستوى عالي يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة فى التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذى يشمل معمل الهستوباثولوجى والكيميا والبارا وميكروبيولوجى، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتى تعمل بقوة 124 سرير ( داخلى - جراحة – باطنة – أطفال )، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير (عناية مركزة- متوسطة - جراحة – باطنة )، وقسم مناظير الجهاز الهضمى (علوية - قولون - قنوات مرارية )، و10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، لافتاً إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تفقدا، مستشفى أورام كفر الشيخ الجديد؛ خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ في شهر يناير الماضى، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية بمحافظة كفرالشيخ، والذى أشاد بمستوى التشييد والتجهيز بالمستشفى، ووجه بضرورة مراجعة قائمة التحاليل بما يتماشى مع معايير الجودة ووفقا لأكواد المعامل المركزية، ووضع خطة تشغيل تضمن استدامة الواردات وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقديم أجود خدمة طبية دون الضغط على إمكانيات المركز، وربط مركز أورام كفر الشيخ بمنظومة الأورام المميكنة والتي تضم 12 مستشفى على مستوى الجمهورية.



أحد أسرة العناية بالمركز