اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بحى شرق شبرا والخصوص

الخميس، 28 مارس 2024 11:02 ص
محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بحى شرق شبرا والخصوص خلال كنس الشوارع
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه خلال الجولة تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص وشارع 15 مايو وشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما وجه المحافظ، بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

أعمال الكنس
أعمال الكنس

 

المحافظ يتفقد سير العمل بالمنظومة
المحافظ يتفقد سير العمل بالمنظومة

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

خلال كنس الشوارع
خلال كنس الشوارع

 

رفع تراكمات القماة
رفع تراكمات القماة

 

متابعة منظومة النظافة بالخصوص
متابعة منظومة النظافة بالخصوص

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

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