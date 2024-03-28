مباراة نارية بين أرسنال وأريدة فى الدورة الرمضانية بـ"ريدة" فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من إحدى الدورات الرمضانية التى يتم تنظيمها فى أمسيات رمضانية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب بمحافظة المنيا بمركز شباب ريدة التابع لمركز المنيا.

ورصد البث المباشر الأجواء الحماسية التى جمعت فريقى الإرسنال وفريق ريدة أ، بمشاركة جمهور كبير من الشباب والأطفال وكبار السن، وتأتى تلك المبارة فى إطار دور 16 للفرق المشاركة.

وتشهد المباريات إقبالا كبيرا من قبل الشباب للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التى تجمع الشباب على المحبة والانتماء، وتشهد تلك المباريات منافسات ساخنة بين الفرق المشاركة، والتزام من قبل الجمهور الذى يحرص على الحضور وتشجيع الفرق المنافسة.

يأتى ذلك تحت إشراف مدرية الشباب والرياضة، التى قامت بتنظيم تلك المنافسات بمراكز الشباب من اجل جذب الشباب، وقد اشاد الجماهير باعمال التنظيم، وتنوع المنافسات بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

