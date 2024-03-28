قنصل السعودية بالإسكندرية: نؤكد على عمق العلاقات مع مصر

الإسكندرية أسماء على بدر

أقامت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، اليوم، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور سعادة القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان ومعالي محافظ الإسكندرية محمد الشريف وعدد من المسؤولين المصريين والقناصل المعتمدين بالإسكندرية، ونخبة من الإعلاميين.

وأكد الهويشان في كلمة على هامش حفل الإفطار - عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين المملكة ومصر، مشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. وقال "الهويشان: إن المملكة تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

وأضاف: أن رؤية التطوير للمملكة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف روية 2030.

من جهته، نوه محافظ الاسكندرية بمتانة العلاقات بين البلدين المملكة ومصر، مؤكدا أنها تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها برعاية ودعم قيادتي البلدين.



