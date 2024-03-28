قبلة أهالى قنا.. صلاة التراويح من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من صلاة التروايح داخل مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي في مدينة قنا، في اليوم 18 من شهر رمضان.

ويتوافد على المسجد المئات من أبناء المحافظة لصلاة العشاء وصلاة التروايح في جو يسوده روحانيات شهر رمضان، حيث يتوافد المصلين على المسجد من جميع المراكز.

ويعد مسجد عبد الرحيم القنائي أكبر مساجد قنا وتبلغ مساحة المسجد من الداخل 1250 مترا مربعا، ومع التوسعات التى دخلت بلغت المساحة التى يتم الصلاة بها 2058 مترا مربعا، شاملة المسجد والصحن الخارجى، فيما تبلغ المساحة الكلية للمسجد 12، 259 مترا بما يعادل 3 أفدنة تقريبا.