فصائل فلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى محيط مجمع الشفاء

كتب سمير حسنى

أعلنت فصائل فلسطينية، قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في محيط مجمع الشفاء بقطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفا و552، والمصابين إلى 74 ألفا و980 منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن فريقا دوليا من الأطباء الذين زاروا مستشفى فى وسط قطاع غزة كانوا يستعدون للأسوأ، لكن الأثر المروع الذى سببته الحرب الإسرائيلية على أطفال غزة قد أصابهم بالذهول.

واستشهد طفلا صغيرا متأثرا بإصابة فى الدماغ نتيجة غارة إسرائيلية أدى إلى كسر فى جمجمته، ولا تزال ابنة عمه تصارع الموت بعد أن تمزق جزءا من وجهها بسبب نفس الضربة. طفل آخر، 10 سنوات، صرخ من الألم ينادى على والديه، لا يعرف أنهما قد استشهدا فى الغارة. بجواره أخته، لكنه لم يتعرف عليها بسبب الحروق التى غطت جسدها بالكامل تقريبا.