على جمعة: الذكر والدعاء يكون على السعة وليس التضييق ومن يخالف ذلك مبتدع

كتب سمير حسنى

قال الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق، إننا نسير على مسار النبي، ومن سن سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين.

أضاف "جمعة" خلال برنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قنوات الشركة المتحدة، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع "خشخشة نعل" سيدنا بلال قبله في الجنة ولما سأله أخبره بأنه كلما توضأ صلى ركعتين فتقبلها منه الله تبارك وتعالى، رغم أنها اجتهاد من بلال وتأليف منه.



تابع: "لا نعيش زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر النبوي هو أن الذكر والدعاء يكون على السعة وليس التضييق ومن يخالف ذلك مبتدع".

ويعرض البرنامج يوميًا الساعة 3:15 عصرًا على قناة الحياة، والساعة 6:15 على القناة الأولى المصرية، ويعرض الساعة 9 مساء على راديو هيتس، ويعرض أيضًا عبر منصة وتطبيق ووتش ات "watch it"، والذي تستهدف من خلاله "المتحدة" تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

كما تتوقف أيضا الإعلامية قصواء الخلالي، أمام أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف، وفي مقدمتها "الرسالة القشيرية" للإمام أبو القاسم القشيري، على مدار الحلقات المتتالية، وذلك في الأبواب المختلفة التي تدعم الفكر الصوفي وأعمال الصوفية كفكر وسطي مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك ضمن مشروع صناعة الوعي، ومواجهة الإرهاب، الذي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية.