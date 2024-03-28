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طقس المنوفية.. ارتفاع درجات الحرارة وسيولة مرورية على الطرق الرئيسية

الخميس، 28 مارس 2024 10:00 ص
طقس المنوفية.. ارتفاع درجات الحرارة وسيولة مرورية على الطرق الرئيسية طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس ، ارتفاع فى درجات الحرارة ،ليسود طقس حار نهاراً ،كما تشهد الحركة المرورية سيولة على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ، وفرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.







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