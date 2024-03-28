ضبط 886 كيلو لحوم ودواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

الشرقية إيمان مهنى

قال اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية،أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالف و ضبط 886 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و كبده مجمدة و دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.