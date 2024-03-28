اليوم السابع
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ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإتجار

الخميس، 28 مارس 2024 12:30 م
ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإتجار حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن الجيزة، من ضبط سائق، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وضبط بحوزة المتهم "فرد محلى وطلقتان"، واعترف بتحصيله  على المضبوطات من  خفير خصوصي "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة، تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامي".


يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

 







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حيازة أسلحة

اخبار الحوادث




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