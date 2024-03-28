اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل طالب جامعى فى مشاجرة بالزيتون

الخميس، 28 مارس 2024 12:10 م
ضبط المتهمين بقتل طالب جامعى فى مشاجرة بالزيتون مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته) ، طرف ثان (عاطل – إثنين من أصدقائه) ، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 







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