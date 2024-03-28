صلاة التراويح لليوم 18 من شهر رمضان من مسجد الشبان المسلمين بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، أداء المصلين صلاة التروايح، في اليوم الـ 18من شهر رمضان المبارك، بمسجد الشبان المسلمين، بكفر لشيخ، وأمّ المصلين الشيخ صلاح بدر، إمام وخطيب المسجد، جاء ذلك في ظل توجيهات الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، بأداء أئمة المساجد بكل مدن المحافظة، لصلاة التراويح، وعقب الـ4 ركعات الأولى، كلمة للإمام، لبيان ثواب شهر رمضان، والتوبة به، والحرص على تلاوة القرآن الكريم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح ، وبرنامج تصحيح التلاوة ، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك ، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر ، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.