"صحة قنا" تعلن عن قافلة طبية اليوم بقرية أبنود

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إطلاق قافلة طبية بالوحدة المحلية لقرية السواحلية التابعة لأبنود في قنا، اليوم الخميس.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا ضمن مبادرة حياة كريمة، في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، وكذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بالقافلة الطبية التي تأتي في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.