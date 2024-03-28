اليوم السابع
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رفع 2005 طن قمامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

الخميس، 28 مارس 2024 12:04 م
رفع 2005 طن قمامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ جانب من الحدث
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2005 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بعدة مراكز ومدن، مؤكدا متابعته المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل مزيدا من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.


وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية النظافة وتحسين البيئة.

جانب من رفع القمامة
جانب من رفع القمامة
 
رفع المخلفات من مقلب القمامة
رفع المخلفات من مقلب القمامة

 

نقل القمامة من المقلب العمومي بالحامول
نقل القمامة من المقلب العمومي بالحامول






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