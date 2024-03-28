رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى بعد زيادة نسبة 15%

كتب: مدحت وهبة

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات إلكترونيا، كما يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بعد زيادة نسبة 15% دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمينات، حيث يستطيع صاحب المعاش الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال تسجيل الرقم القومي والدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور لمعرفة قيمة المعاش المستحق له عبر الضغط على هذا الرابط .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منها زيادة المعاشات بنسبه 15%، كما تمت زيادة الدعم المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة" الى 41 مليار جنيه بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات أبريل 2024 من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي .