رئيس جامعة بنها يفتتح عدد من المنشآت الجديدة بهندسة شبرا.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عدد من المنشآت الجديدة بكلية الهندسة بشبرا، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية، والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشملت الجولة، افتتاح قاعة الأمنيات بمبنى روض الفرج بعدد 150 مقعد، وقاعة المؤتمرات بمبنى الخلفاوي والتى تسع 700 فرد، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من عميد كلية الهندسة بشبرا حول مراحل تنفيذ القاعات الجديدة والخدمات التي تقدمها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن المنشآت الجديدة بكلية الهندسة بشبرا تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وبنيتها التحتية، موجها الاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة منسوبي الجامعة.

كما شملت الجولة أيضا تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت الكلية وما تم إنجازه من أعمال، مؤكدا على استمرار الجامعة في أعمال الصيانة، والتجديد في كافة المرافق، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.



القاعات الجديدة بعد افتتاحها



خلال تفقد القاعات