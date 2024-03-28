رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى

الدقهليه - شريف الديب

تابع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس 28 مارس، أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثاني لكليات الطب، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والأعمال، والعلوم، والتمريض.

كما تابع رئيس الجامعة الاختبارات العملية الموضوعية OSPE بكلية الطب عن الوحدة الدراسية الخاصة بالجهاز الهضمى والتغذية لطلاب المستوي الثالث عقب انتهاء تدريسه وشمل الاختبار محطات متعددة لتقييم مهارات الطلاب لكافة التخصصات التى تم تدريسها داخل الوحدة الدراسية المتكاملة منها محطات للقياس المباشر بواسطة أعضاء هيئة التدريس المختصين وباستخدام قوائم مرجعية محددة العناصر.

وتعتبر هذه الطريقة فى التقييم من أحدث الطرق المعتمدة في التعليم والتقييم الطبى التى تقيس المهارات العملية التى اكتسبها الطلاب التزاما بقواعد الموضوعية والصلاحية والموثوقية، ووفرت الجامعة كافة الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية.