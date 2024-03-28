خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة. وتعليقا علي الحلقة السابعة عشرة من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (ماهو حكم الموظف الذي ينقل اخبار زملائه الخاصة في العمل؟)

- أجاب فضيلته عن هذا السؤال بأن بين ووضح أن هذا لا يجوز .. وقد أحسن مولانا الشيخ الفقيه بأن ذكر لهم حديث رسول الله "المجالس بأماناتها " وهذا ما يجب ان يراعيه كل شخص في تعامله مع أخيه .. لأن من أراد أن ينصح عليه أولا ألا يفضح حتي تتحقق المصلحة أولا للجميع دون إضرار بأحد.

2- سؤال (حكم المدير الذي يرقي الناس تبعا لهواه ودون معيار للكفاءة ؟)

- أبدع فضيلته في الاجابة علي هذا السؤال حيث قال ماقاله سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "إتق الله حيث كنت" وأحسن فضيلته إذ نصح بأن الحل هو توجيه النصيحة الحسنة لهذا المدير بانه سيحاسب علي ظلمه هذا وأعتقد أن هذا هو أول حل يجب اتخاذه في هذه الازمة.

3- سؤال (مدير قال لي أن أوقع علي أوراق عمل أخذ فيها رشوة فماذا أفعل؟)

- في حسم وحزم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... وهذه قاعدة أصولية يجب علينا جميعا مراعاتها .. لذلك فالرشوة متفق علي تحريمها بلا خلاف لذلك نصح فضيلته وقال بأنه إن كانت الرشوة سوف في شئ لايجوز فوجب علي الموظف عدم طاعة رئيسه ولو نتج عن ذلك خروجه واستقالته من عمله.

4- سؤال (ماهي الملامح الأخلاقية للعمل في الإسلام؟)

- بين فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة موضحا ومعلما وشارحا لأن الأخلاق منظومة ضرورية اساسية وليست مجرد أقوال يتزين بها قائلها .. وشرح فضيلته بعلمه الواسع الفارق مابين الدول النامية والمتقدمة وبين أن اهم مايميز الفارق بينهما هو ان الدول النامية مازالت تبحث عن الجدية في العمل في حين أن الأخري قد وصلت للاستقرار بالفعل وهذا لا يتحقق الا باعلاء الأخلاق في العمل من جدية وأمانة وإتقان.

5- سؤال (لماذا قد تؤدي الرحمنطة مع الموظفين احيانا الي التساهل؟)

- قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة ان رسول الله كان يعامل خادمه ييدنا أنس بكل احسان . . فردها له بأن أتقن عمله لذلك وجب علينا أن نكون جميعا كهذا المثال ويجب الا ننسي بأننا مأمورون بأن نتبسم في وجه الناس لأنها صدقة.

6- سؤال (ماحكم من يقصر في عمله بحجة أن هذا يساوي ما يدفعونه من مرتب قليل له؟)

- من أحسن ما شرحه فضيلة الدكتور علي جمعة هو قوله "أن الرضا بما أقامك الله فيه هو طريق النجاح" .. وصدق بحق لأن طبيعة كثير من الناس التأفف وأنه يظن انه في موضع اقل من قيمته لذلك وجب علي الانسان أن يكذب نفسه بالصبر وان يعودها علي تحمل مالايحبه انوكانوفي طاعة حتي يستمر ويتقدم في حياته.