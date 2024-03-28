تموين الأقصر تضبط مخالفات تصرف فى 2 طن سلع تموينية و120 كيلو أرز وسكر حر بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت في ضبط مخالفة تصرف صاحب مشروع جمعيتي في كميات قدرها 2 طن سلع تموينية، ووقف تجميع 120 كيلو أرز وسكر حر في مشروع جمعيتي بهدف بيعها بالسوق السوداء، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه شنت المديرية حملاتها التموينية بمركز ومدينة إسنا، للمرور على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان المقررة، وعدم التصرف في الدقيق البلدي المدعم، والمرور على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية.

ويضيف وكيل التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفى، إنه أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات شملت في مجال الأسواق، منها التصرف لصاحب مشروع جمعيتي في كميات قدرها 2 طن سلع تموينية ( سكر - زيت - مكرونة - ملح - جبنه ..الخ )، وتجميع صاحب مشروع جمعيتي عدد 70 كيلو جرام سكر حر إضافي بدون وجه حق، وضبط عدد 50 كيلو جرام أرز معبأ بمشروع جمعيتي غير مدون عليه سعر بيع مستهلك، وغلق مشروع جمعيتي في المواعيد الرسمية بدون سند قانوني، أما في مجال المخابز تم ضبط محضر تصرف في عدد 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ومحضر غلق في المواعيد الرسمية بدون عذر قهري، ومحضر نقص وزن بمقدار 10 جرام، و2 محضر عدم وجود ميزان.