اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 10:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تقرير: حالات الإصابة بالسل هى الأعلى فى الولايات المتحدة خلال عقد من الزمن

الخميس، 28 مارس 2024 10:00 م
تقرير: حالات الإصابة بالسل هى الأعلى فى الولايات المتحدة خلال عقد من الزمن مستشفى
أ ش أ

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أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة بأن عدد حالات الإصابة بمرض السل فى الولايات المتحدة عام 2023 هو الأعلى خلال عقد من الزمن.


وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فى بيان اليوم /الخميس/، أن أربعين ولاية أبلغت عن زيادة فى حالات الإصابة بمرض السل، كما ارتفعت المعدلات بين جميع الفئات العمرية، وفق ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.


وتم الإبلاغ عن أكثر من 9600 حالة، بزيادة قدرها 16% عن عام 2022 والأعلى منذ عام 2013، وانخفضت الحالات بشكل حاد فى بداية جائحة (كوفيد-19)، لكنها آخذة فى الارتفاع منذ ذلك الحين.


ويتم تشخيص معظم حالات السل فى الولايات المتحدة لدى أشخاص ولدوا فى بلدان أخرى.







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أمريكا

الولايات المتحدة

كوفيد




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