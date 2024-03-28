تحرير 70 محضرا تموينيا خلال حملات موسعة بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، من تحرير 70 محضر تمويني متنوع، خلال حملات رقابية بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وإدارات التموين بالمراكز لضبط الأسواق والأسعار قبل عيد الفطر المبارك.

استهدفت الحملات التموينية المحال التجارية والاسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الممارسات الاحتكارية وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بقوت المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك في الحملات رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين، وتم شن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والاسواق على مدار الساعة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف والتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة وتم تحرير 70 محضر تمويني متنوع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المخالفين للنيابة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.