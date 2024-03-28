بوتين: روسيا لن تهاجم الناتو لكن ستسقط طائرات إف 16 إذا تلقتها أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ولن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو التشيك، لكنه هدد في الوقت نفسه بأنه إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات إف-16 فستقوم القوات الروسية بإسقاطها.

وبحسب موقع الحرة، ذكر بوتين في حديثه لطياري القوات الجوية الروسية، أن الناتو توسع شرقا باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن موسكو "ليس لديها أي خطط لمهاجمة أية دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وحسب نص الخطاب الذي أصدره الكرملين، الخميس، أضاف بوتين ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول.

وأضاف تصور أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضا، هي محض هراء. إنه مجرد هذيان.

وردا على سؤال بشأن مقاتلات إف-16 التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، قال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير الوضع هناك.

وتابع إذا قدموا طائرات إف-16، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة.

واستطرد سندمر الطائرات مثلما ندمر حاليا الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ.

وذكر بوتين أن مقاتلات إف-16 يمكنها أيضا حمل أسلحة نووية، مضيفا بالطبع، إذا انطلقت من مطارات دولة ثالثة، فستصبح أهدافا مشروعة لنا أينما كانت.

وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب تصريح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأربعاء، بأن الطائرات من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.