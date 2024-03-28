بدء إجراءات تنفيذ خط إنتاج الكارتون من مخلفات مزارع الموز

كتبت منال العيسوي

بدأت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، إجراءات تنفيذ اول خط صناعى لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف الموز، بالتعاون مع إحدى الشركات الأسترالية، فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار البيئى والمناخى ، من خلال وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزارة البيئة، والتى تم إعلان هذه المشروعات ضمن فاعليات المؤتمر ووصل عدد المشروعات الخضراء وفرص الاستثمار المتاحة حوالى 49 مشروعا، من بينهم مشروعات إعادة تدوير المخلفات بانواعها، الصلبة والزراعية.

يتم تنفيذ مشروع خط الانتاج الصناعي الخاص بالعبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز، داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الانتاج الحربى، والتى تستهدف استخدام مخلفات الموز فى صناعة منتجات تخدم قطاع الأسرة المصرية.

يتم تطبيق المنظومة المتكاملة لخط انتاج الكارتون من ألياف الموز على مرحلتين، الأولى شملت إنشاء مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف، أما المرحلة الثانية فشملت خط الإنتاج الجديد.

الشركة الأسترالية التى يتم التعاون معها سبق وأن تعاونت مع وزارة الإنتاج الحربى والبيئة فى تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار التي تستخدم في تحويل مخلفات أشجار الموز إلى منتجات صالحة للاستخدام، وتمتلك براءات اختراع مسجلة في مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية.

جدير بالذكر أن مخلفات شجرة الموز متوفرة بشكل كبير جدا ولم يكن يتم استخدامها وكان يتم حرقها أو إلقائها في المصارف أوالطرقات أو كان يتم تصنيع سماد عضوي صناعي ، ولكن العمل على إعادة تدويرها وتصنيع العديد من المنتجات منعا اللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون، وأدوات التغليف والتعبئة، جميعها طبيعية وتمثل بدائل صديقة للبيئة، وتحدث قيمة مضافة للمخلف وتولد منه فرص عمل خضراء جديدة.