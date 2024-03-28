بايدن يهنئ الرئيس السنغالى المنتخب بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

واشنطن (أ ش أ)

هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظيره السنغالى المنتخب، باسيرو ديوماى فاى، على فوزه فى الانتخابات التى جرت فى نهاية الأسبوع فى البلد الواقع فى غرب أفريقيا.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، عن الرئيس بايدن في بيان قوله إنني أهنئ باسيرو ديوماي فاي على انتخابه رئيسا جديدا للسنغال.

وأعرب الرئيس الأمريكي في بيانه عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين و"العمل معا لصياغة مستقبل أكثر سلما وازدهارا للجميع".

وفاز المعارض باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بحصوله على 54,28 بالمائة من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي أعلنت أمس الأربعاء.

وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35,79 في المائة.