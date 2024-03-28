اليوم السابع: أجندة تنفيذية لتوصيات مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مدبولى يلتقى أعضاء اللجنة التنسيقية.. ويؤكد: وضع أجندة تنفيذية لتوصيات مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى.. أعضاء اللجنة: مشاركة الحكومة فى الجلسات يضيف ثقلا للنقاشات.. وضياء رشوان يشكر رئيس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات مع "تنسيقية الحوار".



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