النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب احتراق شقة فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية في دائرة قسم عين شمس، وذلك للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وتمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.