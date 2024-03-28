المدرسة المصرية الدولية بالتجمع: يومان على انتهاء التقديم للعام الدراسي المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتبقى يومان للتقديم الالكتروني لمرحلة PYP2)KG1)، موضحة أنه تم مد فترة تسليم الأوراق لشئون الطلاب حتى 3 إبريل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا بشرط التسجيل الإلكتروني مسبقا على الموقع ولايتم استلام أى أوراق الا للمسجلين إلكترونيا.



وأتاحت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس والتابعة للوزارة التقديم للعام الدراسي المقبل لرياض الأطفال على الموقع الالكتروني للمدرسة، وحددت شرط السن للطفل المتقدم ألا يقل سنه عن 4 سنوات، مع تسليم الأوراق المطلوبة المطلوبة بالمدرسة وتشمل المستندات التالية:

1- صورة شهادة الميلاد مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.

2- صورة بطاقة الأب مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.

3- صورة بطاقة الأم مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.

4- صورة من أصل الولاية التعليميه في حالة عدم وجود الأب كولى أمر مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع..

5- طباعة الثلاث ملفات المرفقة في الرابط التالي

https://drive.google.com/drive/folders/1Sgq05vEy43ah9RcWzzo0RXpbKS8U-Sk7

وكتابتها بخط اليد وتحتوي صورة ٤*٦ للطفل وتسلم للمدرسة جميع الأوراق في حافظة مستندات بلاستيكية.

شئون الطلاب.



