اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع: يومان على انتهاء التقديم للعام الدراسي المقبل

الخميس، 28 مارس 2024 09:47 ص
المدرسة المصرية الدولية بالتجمع: يومان على انتهاء التقديم للعام الدراسي المقبل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتبقى يومان للتقديم الالكتروني لمرحلة PYP2)KG1)، موضحة أنه تم مد فترة تسليم الأوراق لشئون الطلاب حتى 3 إبريل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا بشرط التسجيل الإلكتروني مسبقا على الموقع ولايتم استلام أى أوراق الا للمسجلين إلكترونيا.


وأتاحت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس والتابعة للوزارة التقديم للعام الدراسي المقبل لرياض الأطفال على الموقع الالكتروني للمدرسة، وحددت شرط السن للطفل المتقدم ألا يقل سنه عن 4 سنوات، مع تسليم الأوراق المطلوبة المطلوبة بالمدرسة وتشمل المستندات التالية:
1- صورة شهادة الميلاد مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.
2- صورة بطاقة الأب مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.
3- صورة بطاقة الأم مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.
4- صورة من أصل الولاية التعليميه في حالة عدم وجود الأب كولى أمر مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع..
5- طباعة الثلاث ملفات المرفقة في الرابط التالي
https://drive.google.com/drive/folders/1Sgq05vEy43ah9RcWzzo0RXpbKS8U-Sk7
وكتابتها بخط اليد وتحتوي صورة ٤*٦ للطفل وتسلم للمدرسة جميع الأوراق في حافظة مستندات بلاستيكية.
شئون الطلاب.


 







وزارة التربية والتعليم

التقديم للمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الاطفال بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

اخبار مصر

المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة