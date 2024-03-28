اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 12:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلى 1900 فدان فى الأغوار الفلسطينية

الخميس، 28 مارس 2024 12:00 ص
الكويت تدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلى 1900 فدان فى الأغوار الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الكويت عن إدانتها إعلان الاحتلال الإسرائيلى مصادرة 8000 دونم (1900) فدان تقريبا بمنطقة الأغوار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان، أن دولة الكويت تؤكد مجددا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى مصادرة حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق والاستيلاء على مقدراته على مرأى المجتمع الدولى لن يصب فى صالح الجهود الدولية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط.

ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وسياساته الاستيطانية.







الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

غزة

حرب غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة