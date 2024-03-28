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الكنيسة تحتفل بعيد القيامة المجيد 5 مايو المقبل

الخميس، 28 مارس 2024 09:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد القيامة المجيد 5 مايو المقبل عيد القيامة المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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تتوحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 5 مايو المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وتطلق إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور القداس. وتدرس الكنيسة هذا العام التوسع فى أعداد المصلين عن الأعوام الماضية بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الأزهر الشريف

عيد القيامه



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