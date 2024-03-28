العليا للانتخابات التونسية تصادق على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطنى

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صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم /الخميس/، على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم.



وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر ـ فى تصريحات وفقا لوكالة الأنباء التونسيةـ إن عمليات الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية جرت بكل شفافية ونزاهة وبحضور أعضاء مجالس الجهات إضافة إلى المراقبين .



وأشارت الهيئة إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الفرز بخصوص عملية الاقتراع لانتخاب ممثلى المجلس الوطنى للجهات والأقاليم التى انطلقت فى وقت سابق اليوم بكافـة مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات باستثناء الهيئة الفرعية بسوسة، والتى تم تأجيلها ليوم غد الجمعة.



وكان بوعسكر قد أكد، فى وقت سابق اليوم، أن المجلس الوطنى للجهات والأقاليم سيباشر مهامه الدستورية فى منتصف شهر أبريل المقبل.