اليوم السابع
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السجن المؤبد لمتهم بقتل مواطن فى البساتين

الخميس، 28 مارس 2024 11:47 ص
السجن المؤبد لمتهم بقتل مواطن فى البساتين سجن - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بقتل مواطن في البساتين، بالسجن المؤبد.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا علي اثر خلاف بينهما أحكم دقائقه برصد مسرح الواقعة وإعداده لأدوات ارتكابه للواقعة، وما أن حان ميعاد مخططه أنفذه باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمرا انتقاما غدرا باغيا قتله،  وما أن تهيأ له الظرف حتي أنهال عليه بأدواته المعده لجرمه سلفا محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.


 







قتل

القتل العمد

جنايات القاهره أخبار الحوادث




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