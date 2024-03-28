الخارجية الأمريكية: اتهام الغرب بهجوم موسكو ادعاءات خاطئة وغير مسئولة

واشنطن (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن التعليقات الصادرة عن مسئولين روس فيما يتعلق باتهام أوكرانيا والغرب بالوقوف وراء هجوم موسكو غير مسئولة وخاطئة بشكل قاطع.

وأشار ميلر في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن تلك التعليقات مثال آخر على استغلال الكرملين لمأساة وطنية لمحاولة تبرير الحرب غير القانونية ضد أوكرانيا.

يذكر أن مجمع كروكوس سيتى هول بضواحي موسكو، شهد هجوما إرهابيا مروعا مساء الجمعة الماضية، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا بعد فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية ووكالة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية مارجريتا سيمونيان أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم، حينما حاولوا الهرب إلى أوكرانيا.