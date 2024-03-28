التحالف الوطنى يوزع 20 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد المهندس محمد الكاتب عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وأمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية بالبحيرة، استمرار دعم المواطنين الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التى يطلقها التحالف الوطنى على مدار العام، مضيفا أنه تم تجهيز نحو 20 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى إعداد أكثر من 2000 وجبة ساخنة يوميا لإفطار الصائمين من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الكاتب، أن مبادرات التحالف الوطنى لا تقتصر على الدعم الاقتصادى فقط، بل تتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى التفاعل بشكل فورى مع الأحداث الجارية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى قد أطلق مبادرة الخير لتوزيع الوجبات الساخنة على الأسر الاولى بالرعاية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وتضمنت فاعليات المبادرة التى تنظمها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية والتى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى توزيع 2500 وجبة ساخنة على الأشخاص الأكثر احتياجا بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كما شهدت محافظة البحيرة عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف ".