البيت الأبيض يقدم تعازيه فى فلسطينيين غرقوا أثناء محاولة انتشال مساعدات

وكالات

عبر البيت الأبيض الأربعاء عن تعازيه فيمن غرقوا وهم يحاولون انتشال مساعدات أسقطتها طائرة في المياه قبالة شاطئ غزة.

وبحسب موقع الحرة، كانت السلطات الصحية قد قالت الثلاثاء إن 12 شخصا غرقوا في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات وسط مخاوف متزايدة من المجاعة بعد مرور ستة أشهر تقريبا على بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقتل 6 مواطنين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان حين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة.

وتجري عمليات إنزال مساعدات عبر الجو يوميا تقريبا للتعويض عن نقص المساعدات الداخلة برا إلى قطاع غزة حيث بات السكان على حافة المجاعة بسبب الحرب الدائرة.