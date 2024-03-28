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الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى بعد زيادة نسبة 15%

الخميس، 28 مارس 2024 01:12 م
الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى بعد زيادة نسبة 15% صرف المعاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات إلكترونيا، كما يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بعد زيادة نسبة 15% دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمينات، حيث يستطيع صاحب المعاش الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تسجيل الرقم القومي و الدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور لمعرفة قيمة المعاش المستحق له.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منها زيادة المعاشات بنسبه 15% كما تم زيادة الدعم المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة" الى 41 مليار جنيه بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات أبريل 2024 من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي .

 







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