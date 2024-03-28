الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة فى إعاقة دخول المساعدات لغزة

قالت الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية كبيرة في إبطاء أو إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة على أن هناك أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن اسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.
الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة فى إعاقة دخول المساعدات لغزةالخميس، 28 مارس 2024 11:06 ص
شاحنات مساعدات غزة - ارشيفية
كتب محمد عبد المجيد
قالت الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية كبيرة في إبطاء أو إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة على أن هناك أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن اسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية كبيرة في إبطاء أو إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة على أن هناك أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن اسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة