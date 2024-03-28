اليوم السابع
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الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة فى إعاقة دخول المساعدات لغزة

الخميس، 28 مارس 2024 11:06 ص
الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة فى إعاقة دخول المساعدات لغزة شاحنات مساعدات غزة - ارشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية كبيرة في إبطاء أو إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة على أن هناك أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن اسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.
 







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