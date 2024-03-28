ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 31 ألفا و 552 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفا و552، والمصابين إلى 74 ألفا و980 منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن فريقا دوليا من الأطباء الذين زاروا مستشفى فى وسط قطاع غزة كانوا يستعدون للأسوأ، لكن الأثر المروع الذى سببته الحرب الإسرائيلية على أطفال غزة قد أصابهم بالذهول.

واستشهد طفلا صغيرا متأثرا بإصابة فى الدماغ نتيجة غارة إسرائيلية أدى إلى كسر فى جمجمته، ولا تزال ابنة عمه تصارع الموت بعد أن تمزق جزءا من وجهها بسبب نفس الضربة. طفل آخر، 10 سنوات، صرخ من الألم ينادى على والديه، لا يعرف أنهما قد استشهدا فى الغارة. بجواره أخته، لكنه لم يتعرف عليها بسبب الحروق التى غطت جسدها بالكامل تقريبا.

وصفت هذه المشاهد المؤلمة تانيا الحاج حسن، طبيبة العناية المركزة الأردنية، بعد نوبة ليلية مدتها 10 ساعات فى مستشفى شهداء الأقصى فى بلدة دير البلح. وكانت الطبيبة، التى لديها خبرة واسعة فى غزة وتحدثت مرارا عن الآثار المدمرة للحرب، جزءا من فريق أنهى مؤخرا مهمة مدتها أسبوعين هناك.

وبعد نحو ستة أشهر من الحرب، تدمر القطاع الصحي فى غزة، وتعمل 12 فقط من إجمالى 36 مستشفى فى غزة بشكل جزئى فقط. فى حين أن البقية قد أغلقت أو بالكاد ما تعمل بعد أن نفذ منها الوقود والدواء، وتمت محاصرتها واقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية أو تضررت فى القتال.