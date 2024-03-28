ارتفاع التضخم بإسبانيا إلى 3.2% فى مارس وزيادة أسعار الكهرباء والوقود

فاطمة شوقى

شهد التضخم فى إسبانيا ارتفاعًا خلال شهر مارس 2024 ،حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% سنوياً، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء INE مقارنة بالعام السابق، حسبما قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النسبة زيادة بأربعة أرقام أخرى على أساس شهرى ، أي مقارنة بشهر فبراير الماضى، وتشكل الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود تشكل ضغوطا.



ورغم ذلك، فهي أقل بقليل من تقديرات وسائل الإعلام المتخصصة مثل بلومبرج، التي كانت توقعت زيادة بنسبة 3.3 %؛ عُشر فوق النتيجة النهائية، وفي المقابل، وصل التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، مسجلا اعتدالا بعشرين ليصل إلى 3,3%.



وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك تمكن من البقاء خارج اتجاه الحصص التي تزيد عن 3% منذ الشهر الماضي، إلا أنه عاد إلى الدخول بسبب الزيادة في الكهرباء والوقود في إسبانيا.

فمن ناحية، أنهت الحكومة الإسبانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % المطبقة على خدمة الكهرباء بين المواطنين، والتي حافظت عليها منذ يونيو 2021.



ويبدو أن سلوك التضخم الأساسي أقرب إلى الاتجاه السائد في منطقة اليورو وأقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. في الواقع، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.4% هذا الشهر، حسبما كشفت بلومبرج إيكونوميكس، ويمكن أن يصل إلى 2.2%، إذا تم أخذ أحدث البيانات الإسبانية في الاعتبار.