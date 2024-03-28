إصابة 9 أشخاص فى حوادث متفرقة بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

شهدت محافظة الدقهلية، عددا من الحوداث المختلفة، والتى أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، وذلك خلال حوادث سير مختلفة، اليوم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك في حادث تصادم سيارة تريللا وأخرى نقل، على طريق جمصة الدولى، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين تريللا وسيارة نقل، على الطريق الدولي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وهم: عمرو ع.م.، 23 عامًا، والسيد ح.ال.، 18 عامًا، وصدقي ع.ص.، 23 عامًا، ومحمود ي.م.، 23 عامًا، بكدمات وسحجات بالرأس والقدم.

و فى حادث آخر أصيب زوجان وطفلتهما بإصابات متفرقة، وذلك في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية كانوا يستقلونها، وذلك على طريق المنصورة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق جمصة الدولي، أمام قرية تل عميرة التابعة لمركز بلقاس، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: إبراهيم ال.ع.، 45 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته آيه يإ.ال.، 38 عامًا، باضطراب في الوعي وسحجات بالوجه واليدين، وكريمتهما "سوسن"، وتبلغ من العمر عام، بكدمات وتورم بالوجه.

وفى حادث منفصل أصيب شخصان جراء انقلاب دراجة نارية "توك توك، كانا يستقلونها على طريق أبو الصير تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب توكتوك يستقله شخصين أمام كوبرى أبو الصير على طريق تمي الأمديد، وإصابتهما.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: سمير م.ع.ال، 34 عامًا، وأحمد ح.أع، 35 عامًا، وجرى نقلهما لمستشفى تمي الأمديد المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.