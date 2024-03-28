أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ439 ألفا و970 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

كييف (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 439 ألفا و970 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 440 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و914 دبابة و13 ألفا و237 من المركبات المدرعة و10 آلاف و963 من النظم المدفعية و1021 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و729 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1800 من المعدات الخاصة و8 آلاف و590 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و595 من المركبات وخزانات الوقود.

من جانب أخر وصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة تستغرق يومين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع الهند.

وأفادت وزارة الخارجية الهندية - حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيندو" الهندية - بأنه من المقرر أن يلتقي كوليبا غدا الجمعة بنظيره الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، وعدد من المسئولين في الحكومة الهندية.

تأتي زيارة كوليبا بعد أسبوع من المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي أكد خلالها الحاجة للدبلوماسية والحوار لإنهاء الحرب الدائرة مع روسيا، وأعرب عن استعداد الهند للمساهمة في جهود السلام.