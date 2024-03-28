"أروى" طالبة الإعدادية موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد الدينى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

بصوت يخطف الألباب ويأخذك إلى حالة من العشق الإلهى أثناء تلاوتها آيات من كتاب الله أو مدح النبى صلى الله عليه وسلم بصوت عذب جميل، استطاعت بنت محافظة الشرقية أروى عبد العزيز عرفة، أن تجد لنفسها مكان فى مجال الانشاد الدينى رغم صغر سنها، وتسير على خطى كبار رموز الإنشاد الدينى فى مصر أمثال الشيخين النقشبندى ومحمد عمران.

وقالت أروى عبد العزيز عرفة الطالبة بالصف الثالث الإعدادى أزهر، والمقمية بقرية شنبارة الميمونة بمحافظة الشرقية لـ"اليوم السابع" إنها بدأت حفظ القرآن فى طفولتها فى الرابعة من عمرها وأتمت حفظه فى التاسعة من عمرها، على يد الشيخ "محمد على" ولاحظت والدتها تميزها بجمال الصوت والنفس الطويل، فعملت على إثقال تلك الموهبة فى تعلم المقامات الصوتية بمعهد القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى.



أردفت أروى أن بدايتها جاءت من المشاركة فى الإذاعة المدرسية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والابداع فى العديد من المدائح والأناشيد الديينة، ومن هنا أدرك المحيطين بها أنها تمتلك خامة وصوت حسن يجب الاهتمام به، فشاركت فى العديد من المسابقات الدينية ونالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير فى مجال التلاوة والإنشاد الدينى.



وتابعت: أنها تحب الاستماع إلى عظماء دولة التلاوة القديمة، فهي تأخذ من كل من بستان وردة ولكن تعلق قلبها بسماع التلاوة من واحد من رموز وأعلام قراء القرآن الكريم فى مصر والوطن العربى، فضيلة الدكتور القارئ "أحمد نعينع" وتأخذه مثلا أعلى لها وتحب فى مجال الابتهال والإنشاد الدينى، الشيخ النقشبندى، والشيخ محمد عمران.



واختتمت الطالبة حديثها لـ"اليوم السابع" مؤكدة أنها تعكف جيدا على مذاكرة دروسها باستمرار لتحقيق المركز الأول فى جميع الصفوف الدراسية، وتحلم بالالتحاق بكلية الطب.