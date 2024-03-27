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5 قتلى و12 مصابا بانقلاب حافلة على طريق سريع فى ألمانيا

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:10 م
5 قتلى و12 مصابا بانقلاب حافلة على طريق سريع فى ألمانيا الشرطة الالمانية
كتبت: هناء أبو العز

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لقى خمسة أشخاص مصرعهم، صباح الأربعاء فى حادث حافلة على طريق سريع قرب مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، وفقًا لبيان الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأشار البيان إلى أن الحافلة انحرفت عن مسارها وانقلبت، وأصيب أكثر من اثنى عشر شخصًا بين ركاب الحافلة.

وقالت شركة "فليكسباص" الألمانية المشغلة للحافلة لوكالة فرانس برس أن الحافلة التى غادرت برلين متوجهة إلى زيوريخ سويسرا كانت تقل 53 راكبا وسائقين.

وأضافت فى رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس أن الملابسات الدقيقة للحادث لم تتضح بعد مؤكدة التعاون مع السلطات وخدمة الطوارئ.

 







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