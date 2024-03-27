اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 11:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

300 وجبة.. أهل القليوبية فطروا المسافرين على الطريق الزراعى.. لايف

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:03 م
300 وجبة.. أهل القليوبية فطروا المسافرين على الطريق الزراعى.. لايف أهل القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة من الشباب الذين حرصوا علي المساهمة في إفطار الصائمين من المسافرين علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها، حيث قام هؤلاء الشباب بتوزيع الوجبات من الأرز والكفتة واللحوم والدجاج، بالإضافة إلى العصائر علي السائقين والمسافرين من الركاب من أبناء المحافظات الأخري والتي يجبرهم عملهم علي الإفطار خارج منزلهم.

وفي نفس التوقيت قام أيضا أحد الشباب بتوزيع وجبات خفيفة مكونة من زجاجة مياه وعدد من التمرات وأيضا "باتية"، علي الركاب من الصائمين علي الطريق، تأكيدا منهم علي أن الخير بكافة أشكاله في مصر وراسخ في أهلها، وأن شهر رمضان الكريم هو شهر الإحسان والخيرات والنفحات.

وفي وقت سابق أيضا حرص مجموعة من الشباب علي المساهمة في إفطار الصائمين من ركاب القطارات بمحطة قطار بنها، من خلال توزيع وجبات اللحوم والكفتة علي المسافرين للمحافظات الأخرى.

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

إفطار الصائمين

توزيع عصائر

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

مدينة بنها




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة