وكيل تعليم قنا يكرم "مارولا" بعد نجاحها فى تصميم موقع ويب يروج للسياحة فى مصر

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبة مارولا أمير، ابنة مدرسة قنا الرسمية لغات التابعة لإدارة قنا التعليمية، والتي نجحت في تصميم موقع ويب يروج للمعالم السياحية والتاريخية والدينية بجمهورية مصر العربية.



وعرضت مارولا فكرة عمل المشروع الذي صممته والفائز بالمركز الثاني في مسابقة أقيمت بالأردن أمام مدير تعليم قنا، مشيرة إلي أنها بصدد تحويله إلى تطبيق على الجوال وإتاحة الموقع بأكثر من لغة وعرض طرق الوصول إلى المعالم بأكثر من وسيلة وأماكن الإقامة والفنادق.

وثمن وكيل وزارة التعليم، النبوغ المبكر لمارولا ومثابرتها واجتهادها خاصة وقد سبق لها الفوز بمراكز دولية في برمجة الروبوت بكوريا وسنغافورة، وكانت إحدى سفيرات وزارة التربية والتعليم في بعثة الوزارة إلى دولة اليابان، كما ثمن دور والديها ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي تكثّف جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتهتم بتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين وإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة في الاستثمار في المواهب تحقيقاً لرؤية مصر 2030.



